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Россия объявила об отправке военных специалистов в Конго

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© минобороны.рф

© минобороны.рф

По итогам российско-конголезских переговоров был подписан контракт, предусматривающий отправку российских военных специалистов в Республику Конго.

«Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военно-техническое сотрудничество», — цитирует «Интерфакс» замминистра обороны Александра Фомина.

По его словам, в Конго еще с советских времен находится большое количество военной и специальной техники российского производства, часть которой может еще долго служить укреплению обороноспособности Конго.

Фомин уточнил, что «это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее». Он пояснил, что вся эта техника нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации.

Задача российских специалистов будет состоять в том, чтобы обучать конголезских военных и помогать в ремонте техники, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что по распоряжению президента России Владимира Путина в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике будут направлены до 30 военнослужащих.

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Комментарии (1)

  • Small 354d92e6b3
    Вадим Каморинсегодня, 20:03

    Блокадники - люди пожилые, они очень остро чувствуют внимание к себе, заботу. Кого попало идти на выборы просить точно не будут.

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