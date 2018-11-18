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Россия направит в ЦАР до 30 военных

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© Артур Лебедев/ТАСС

По распоряжению президента России Владимира Путина в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике будут направлены до 30 военнослужащих.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, сообщается о том, что российские военные отправятся в ЦАР в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

В распоряжении главы государства также говорится и об отправке пяти военнослужащих ВС РФ в состав сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

МИД РФ и Минобороны РФ получили поручения от президента уведомить Секретариат ООН о готовности России направить своих военных в ЦАР и на Кипр.

Этим ведомствам также поручено решить вопросы, касающиеся района действий военнослужащих ВС РФ, их размещения, задач, подчиненности и срока пребывания и порядка их замены, говорится в документе.

В январе министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что на территории страны может появиться российская военная база.

Как известно, в начале декабря 2013 года в ЦАР произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта были вынуждены покинуть свои дома около миллиона человек, около шести тысяч жителей страны погибли.

Как писал «Ридус», 30 июля 2018 года в ЦАР погибли российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

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