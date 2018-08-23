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В Новосибирске задержали дебошира, напавшего на экипаж самолета

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© youtube.com

В аэропорту Новосибирска полиция задержала пьяного дебошира, устроившего на борту самолета драку с членами экипажа.

По данным следствия, мужчина, войдя в самолет, начал материться, оскорблять пассажиров.

Члены экипажа попытались его урезонить, однако в ответ он нанес удары командиру воздушного судна, второму пилоту и бортпроводнику.

В результате экипаж вызвал полицию. Тогда он публично оскорбил прибывшего сотрудника правоохранительных органов.

Когда же дебошира доставили в отдел полиции, он продолжил ругаться и кричать. Как видно на видео, его заковали в наручники. Когда же он пообещал, что будет вести себя нормально, наручники сняли, но мужчина бросился на пол и начал бить кулаками по стенке стола. Тогда полицейским снова пришлось надеть на него наручники.

Выяснилось, что 36-летний житель Челябинской области был ранее неоднократно судим.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти», сообщается на сайте СК РФ.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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