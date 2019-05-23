Смертность от инсульта снизилась вдвое

Масштабное медицинское исследование показало, что в Англии за десять лет снизилась смертность от инсультов. В период с 2001 по 2010 год количество смертей от этого недуга сократилось на 55%.

Напомним, что инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга. Нередко такие нарушения заканчиваются летальным исходом или инвалидностью.

В своем исследовании ученые проанализировали данные о 800 000 взрослых англичан, которые были госпитализированы с острым инсультом или умерли от инсульта с 2001 по 2010 год.

Оказалось, что общий уровень смертности заметно снизился как у мужчин, так и у женщин. Так, в 2001 году из 100 000 мужчин с инсультом умирали 140 человек, а в 2010 году — уже 74.

У женщин была схожая ситуация: смертность снизилась с 128 на 100 000 до 72 на 100 000 человек.

Также исследование показало, что в 2001 году 42% мужчин и 44% женщин, перенесших инсульт, не дожили до 30 дней. К 2010 году этот показатель составлял 26% среди мужчин и 29% среди женщин.

Несмотря на то, что общее число инсультов сократилось примерно на 20%, во всем мире наблюдается рост инсультов в среднем на 2% в год у пациентов в возрасте от 35 до 54 лет, — рассказали исследователи.

Напомним, что недавно «Ридус» беседовал с реаниматологами, которые сообщили, что инсульт «помолодел» и нередко в реанимациях оказываются молодые люди, которым нет еще и 30 лет.