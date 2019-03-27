Как в России спасают людей из глубокой комы

Стерильный халат, шапочка, бахилы. Длинные коридоры, дверь, еще одна дверь, и ты попадаешь в самую настоящую реанимацию, где лежат пациенты с разными судьбами, но одной целью — вернуться к прежней жизни.

Теперь все зависит от команды врачей, которые будет ежедневно, даже ежеминутно бороться за восстановление здоровья пациента. Уже не важно, как и почему человек попал в такую беду, теперь для нас самое главное помочь ему.

Об этом «Ридусу» рассказали врачи Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства образования и науки (ФНКЦ РР). Специалисты показали, как проходит полное восстановление пациента, который поступает в Центр в бессознательном состоянии.

ФНКЦ РР — это федеральное государственное бюджетное научное учреждение, в котором занимаются лечением и реабилитацией сложнейших категорий пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга, длительно пребывающих на искусственной вентиляции лёгких и имеющих нарушения сознания.

Несмотря на то, что центру всего 2 года, врачам удалось реабилитировать около двух тысяч пациентов.

Мы занимаемся пациентами, которые находятся в бессознательном состоянии, многие из них утратили возможность дышать. Врачи восстанавливают их сознание, параллельно поддерживая их жизненно важные функции. За последние годы государство выделило огромные деньги на развитие нейрохирургии и нейрореанимации, благодаря чему многие люди, которые еще 20 лет назад были обречены на гибель, сейчас не только живут, но и имеют большие шансы на восстановление в социуме, — рассказал «Ридусу» директор ФНКЦ РР, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории по клинической специальности, действующий член Союза реабилитологов России, Гречко Андрей Вячеславович.

Инсульт забирает молодых

Для нас стало неожиданностью, что сейчас врачи уже не называют инсульт «болезнью стариков». По статистике международного проекта по изучению глобального бремени заболеваний (Global Вurden Diseases — GBD), ежегодно регистрируется 10,3 млн случаев инсульта, из которых 6,5 млн заканчиваются смертью.

Сейчас инсульт занимает второе место в мире среди причин смертности. Несмотря на то, что в последние годы смертность от инсульта снизилась, инсульт «помолодел»: около 40% людей, перенесших инсульт, моложе пенсионного возраста.

Директор Центра Андрей Вячеславович отметил, что очень часто к ним в центр попадают 20-ти, 30-летние пациенты с последствиями инсульта.

К сожалению, наш контингент- это весьма молодые люди. 2/3 пациентов — это люди, рожденные в 80-х и 90-х годах. И только меньше трети — это пациенты старших возрастных категорий. Большинство из них попали в катастрофическую ситуацию с черепно-мозговой травмой. Чаще всего это ДТП, — отметил Гречко.

Наш мозг, как птица феникс

Всего за 2 года ФНКЦ РР смог вырасти до большого Центра, в котором одновременно могут находится 48 пациентов в реанимации. Палаты в отделении небольшие — по 1, 3 и 6 человек, и очень удобные, с современным оборудованием, которое позволяет пациенту находится в комфортных условиях.

Также у врачей всегда есть возможность выполнять все необходимые, а иногда и экстренные манипуляции с человеком.

За нашими пациентами необходим постоянный контроль. В основном это люди с длительными нарушениями сознания, они перенесли церебральную катастрофу месяца 2−3 назад — это может быть инсульт, травма, операция и т. д. Если после такой катастрофы человек сразу не пришел в сознание, не начинает выздоравливать, как обычные пациенты, то они становятся «долгожителям» реанимационных отделений городских больниц. И на лечение нужно много денежных средств. Поэтому появление нашего Центра решило основные задачи по оказанию медицинской помощи данной категории пациентов, — рассказала нам заместитель по научно-клинической работе ФНКЦ РР, заслуженный врач РФ Марина Владимировна Петрова.

Самый таинственный процесс — это процесс восстановления сознания. Станет ли пациент в бессознательном состоянии полноценным членом нашего общества, сможет ли сам обслуживать себя? На этот вопрос в Центре ищут ответ ежедневно и ежечасно.

Научные сотрудники и врачи прикладывают все силы для решения этой сложной задачи, уточнила Марина Владимировна. Одним из научных направлений центра является поиск первых признаков восстановления сознания. Используется новейшее оборудование для исследования мозговой активности.

Любые тонкие изменения на мониторах приборов — большая радость для врача-реаниматолога. Если у пациента зафиксирована фаза быстрого движения глаз на мониторе полисомнографа, это означает что у него есть реальная надежда вернуться к жизни.

Один из самых эффективных методов — это контроль сознания с помощью полисомнографа. Это небольшой прибор, который постоянно следит за энцефалограммой, фиксирует движения мышц глаза, лицевых мышц.

Затем вся информация поступает в компьютер, где она выводится в гипнограмму — кривую, содержащую информацию о структуре сна, качестве и количестве его стадий и фаз.

Во время экскурсии по реанимационному отделению нас познакомили с пациентом, к которому подключен полисомнограф. Он попал в реанимацию два месяца назад из-за тяжелой травмы головы. Мужчину избили в подъезде собственного дома.

Сейчас он идет на поправку, в больницу к нему приходит жена, которая своей поддержкой помогает ему быстрее восстанавливаться. У пациента еще не наблюдается фаза быстрого движения глаз, но по гипнограмме видно, что она обязательно наступит через некоторое время, отметили врачи.

У молодого человека уже нет синдрома безответного бодрствования, он умеет выполнять простые команды, может откликнуться на знакомый голос и даже о чем-то попросить с помощью движения глаз или пальцев.

Помимо качественного оборудования, конечно, без профессионального реанимационного ухода пациент будет долго восстанавливаться, поэтому мы уделяем этой проблеме особое внимание. Если у пациента нет пролежней, нет изменений в суставах, пневмонии, он правильно и хорошо дышит, пройдет 3−4 месяца и мозг может начать восстанавливаться. Мозг — это птица феникс, которая может возрождаться. Но на это нужно время, поэтому если у пациента оно есть, то его реабилитация должна пройти успешно, — рассказала «Ридусу» Марина Владимировна Петрова.

Кроме самой реанимации, в Федеральном научно-клиническом центре реаниматологии и реабилитологии также проходит и реабилитация пациентов после тяжелых травм. Об уникальных и единственных в мире тренажерах рассказало издание «СНЕГ.TV».

