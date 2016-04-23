Пёс хотел облаять чужака, но вместо этого спел песню

В Twitter стало вирусным видео с собакой, которая лает на чужака, но делает это весьма специфичным образом. Ролик снял парень по имени Конор Мэнинг, он пояснил, что пёс породы акита-ину живёт по соседству и как может защищает свою территорию. Хорошего мальчика зовут Рокки, и его лай похож на пение. Обязательно включите звук!

За пару дней видеоролик с поющей собакой посмотрели 3,2 миллиона раз. Зрители умиляются голосистому акита-ину и говорят, что хоть сторож из Рокки так себе, зато сразу видно, кто тут хороший мальчик.

Знак: „Осторожно, злая собака“.

Пёс: „Люди, разрешите спеть вам песню моего народа!“

Он даже не пытается лаять. Он просто кричит. Я его люблю!

ОМММММГ! А что за песню он поёт?!

Перевод: „Человеееек! Иди сюда и погладь меня! Давай скорее играть! Почему ты сидишь в машине, глупый человек?!“

О боже. Я люблю эту песню!

Автор ролика в комментариях удивился, что ни один его тщательно продуманный и взвешенный пост не получал столько лайков и внимания, как случайно снятое из окна автомобиля видео соседской собаки. А ещё он объяснил, что Рокки всегда себя так ведёт.

Он всегда немного взволнован! Он начал бегать и кричать, когда я открыл окно и сказал ему „привет“. А через несколько мгновений он сунул свой нос сквозь забор, чтобы я мог погладить его. Рокки хороший мальчик, его просто переполняют чувства.

А один из комментаторов решил сделать ремикс этого собачьего хита. И вы должны его послушать!

Ранее «Ридус» писал про пса маламута, который всегда поёт в ванной. Получается очень мило.

Также мы рассказывали про хаски, который тоже однажды спел в душе, а потом на собачью песню наложили музыку знаменитого хита группы System of a Down. Очень эпично получилось.