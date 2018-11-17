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Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

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© EPA/ZSOLT SZIGETVARY/ТАСС

© EPA/ZSOLT SZIGETVARY/ТАСС

Словацкая компания Transpetrol возобновила прокачку чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» на территории Словакии, сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили возобновление подачи нефти на НПЗ Slovnaft, а также другим клиентам.

Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии, — приводит агентство слова представителя Transpetrol.

Накануне в Министерстве энергетики сообщили, что представители России, Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии и Словакии выработали совместную дорожную карту, согласно которой восстановлена поставка кондиционной нефти.

Напомним, из-за проблем, связанных с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти 25 апреля.

Польша также прекратила транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству.

До этого Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов из России.

В итоге 26 апреля в Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом сырья по нефтепроводу «Дружба».

В первых числах мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу некачественной нефти в трубопровод.

11 мая «Укртранснафта» объявила о возобновлении транзита нефти в страны ЕС по магистральному трубопроводу «Дружба».

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Художник Бэнкси выставил скандальную инсталляцию на венецианском биеннале

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Популярный уличный художник Бэнкси выставил свою инсталляцию Venice in Oil на биеннале в Венеции. Небольшой видеоролик со своим творением он опубликовал на своей странице в Instagram. Также художник написал, что «несмотря на то, что это крупнейшее мероприятие в мире искусств, меня сюда никогда не приглашали».

Инсталляция Бэнкси представляет из себя несколько маленьких картин, собранных в одну. На холстах изображен огромный круизный лайнер в окружении маленьких лодок, плывущий по венецианскому порту. Таким образом художник выразил свое недовольство на то, что большие корабли сбрасывают отходы в воду, тем самым загрязняя окружающую среду.

Напомним, что осенью 2018 года Бэнкси выставил свою картину «Девочка с шариком» на одном популярном аукционе. Сразу же после покупки картины за миллион фунтов стерлингов она самоуничтожилась.

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