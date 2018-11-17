Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»

Словацкая компания Transpetrol возобновила прокачку чистой российской нефти по трубопроводу «Дружба» на территории Словакии, сообщает РИА Новости.

В компании подтвердили возобновление подачи нефти на НПЗ Slovnaft, а также другим клиентам.

Это означает, что нефть стандартного качества уже находится на территории Словакии, — приводит агентство слова представителя Transpetrol.

Накануне в Министерстве энергетики сообщили, что представители России, Белоруссии, Украины, Польши, Венгрии и Словакии выработали совместную дорожную карту, согласно которой восстановлена поставка кондиционной нефти.

Напомним, из-за проблем, связанных с загрязнением российской нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», «Укртранснафта» вынужденно приостановила транзит нефти 25 апреля.

Польша также прекратила транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству.

До этого Белоруссия решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов из России.

В итоге 26 апреля в Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом сырья по нефтепроводу «Дружба».

В первых числах мая министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, следствие выявило группу компаний, которая осуществляла сдачу некачественной нефти в трубопровод.



11 мая «Укртранснафта» объявила о возобновлении транзита нефти в страны ЕС по магистральному трубопроводу «Дружба».