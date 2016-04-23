Польша перекрыла транзит российской нефти

Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN прекратил транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству и обратился к российской компании «Транснефть» с просьбой устранить загрязнение.

«С 19 апреля загрязненная нефть из России стала поступать в польскую трубопроводную систему. Уровень загрязнения может привести к физическому повреждению установок НПЗ. Поэтому было принято решение приостановить прием нефти», — сказано в сообщении пресс-службы польской компании.



О проблемах с российской нефтью польских коллег предупредили белорусские нефтяники из «Гомельтранснефти», после чего эта информация была передана на польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы с целью предотвращения промышленных аварий.

«Благодаря высвобождению запасов сырой нефти будет обеспечена непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом. В случае длительной нехватки сырья польские НПЗ будут снабжаться по альтернативному маршруту, то есть через порт в Гданьске», — добавили в PERN.



Ранее аналогичные проблемы с российской нефтью возникли в Белоруссии. 21 апреля Минск решил временно ограничить экспорт нефтепродуктов и потребовать компенсации от российской «Транснефти» за поставку некачественной нефти — отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. В тот же день «Транснефть» признала низкое качество нефти, обнаружив источник загрязнения на участке Самара — Унеча. Инцидент совпал с очередной ссорой между Москвой и Минском.