найти ×
   
  • USD
    63.98
  • EUR
    71.72
СохранитьСохранено0
×

-205596

Польша перекрыла транзит российской нефти

Small f78f8d6c11

© ИТАР-ТАСС/ БЕЛТА

Оператор польского участка магистрального нефтепровода «Дружба» PERN прекратил транзит нефти из России на запад в пункте Адамово на польско-белорусской границе из-за претензий к качеству и обратился к российской компании «Транснефть» с просьбой устранить загрязнение.

«С 19 апреля загрязненная нефть из России стала поступать в польскую трубопроводную систему. Уровень загрязнения может привести к физическому повреждению установок НПЗ. Поэтому было принято решение приостановить прием нефти», — сказано в сообщении пресс-службы польской компании.

О проблемах с российской нефтью польских коллег предупредили белорусские нефтяники из «Гомельтранснефти», после чего эта информация была передана на польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы с целью предотвращения промышленных аварий.

«Благодаря высвобождению запасов сырой нефти будет обеспечена непрерывность переработки и снабжения польского рынка топливом. В случае длительной нехватки сырья польские НПЗ будут снабжаться по альтернативному маршруту, то есть через порт в Гданьске», — добавили в PERN.

Ранее аналогичные проблемы с российской нефтью возникли в Белоруссии. 21 апреля Минск решил временно ограничить экспорт нефтепродуктов и потребовать компенсации от российской «Транснефти» за поставку некачественной нефти — отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в сто раз. В тот же день «Транснефть» признала низкое качество нефти, обнаружив источник загрязнения на участке Самара — Унеча. Инцидент совпал с очередной ссорой между Москвой и Минском.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
21229727читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
5046120читать позжечитаю позже

главное


Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы

Презентована интерактивная карта столицы «Гигарама».

10032624читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

30614922читать позжечитаю позже