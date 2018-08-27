«Надавать по щам»: журналист вызвал на дуэль Владимира Соловьева

Популярного телеведущего Владимира Соловьева вызвал на дуэль журналист из Краснодара Кирилл Гурьев.

Несколько дней назад, как говорилось в статье «Ридуса», телеведущий оскорбил жителей Екатеринбурга, отстаивающих сквер в центре города. В эфире своей утренней авторской передачи на радиостанции «Вести FM» шоумен гневно отреагировал на комментарий от слушателя по имени Максим и стал кричать: «Приеду в Ёбург вас, чертей, гонять!»

Кроме того, в эфире Соловьев также упомянул, что жители Екатеринбурга написали на него заявление по поводу предыдущего выступления, в котором он их назвал «бесами».

«С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коли судьба моя изгонять бесов! Вы бесы, о которых я и 15, и 20, и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в бога не веруете!» — кричал Соловьев.

Краснодарский журналист опубликовал в блоге на ресурсе «Яндекс.Дзен» обращение к телеведущему, в котором говорит, что тот оскорбил не только екатеринбуржцев, но и «все остальное уважающее себя общество».

Гурьев предложил Соловьеву дуэль «на ринге, на татами или на чем угодно». Журналист отметил, что не придет к ведущему на эфир, если от него поступит такое предложение.

«Если ты не трус, то давай поговорим по-мужски. Все твои аргументы в пользу того, что мы бесы, слушать уже никто не будет», — написал Гурьев.

Житель Краснодара добавил, что он не спортсмен и не боец, а простой российский журналист, однако надавать по «щам» Соловьему доставит ему большое удовольствие.

Напомним, в середине июня 2017 года Соловьев назвал людей, вышедших на акцию протеста, которая состоялась 12 июня на Тверской улице в Москве, «вечными двумя процентами дерьма» и «детьми коррупционеров».

