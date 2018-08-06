Японцы поддержали американские санкции против Huawei

Корпорация Panasonic, а также японские сотовые операторы SoftBank, KDDI (au) и NTT Docomo объявили о приостановке сотрудничества с китайской технологической компанией Huawei из-за ее попадания в черный список Министерства торговли США.

Panasonic перестала взаимодействовать не только с Huawei, но и с 68 аффилированными компаниями, а японские операторы связи приостановили прием заявок на покупку новых смартфонов и отложили старт продаж продукции Huawei, сообщает ФАН.

Напомним, на днях о прекращении сотрудничества с Huawei сообщила корпорация Google. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах. В ответ в Huawei заявили о разработке собственной операционной системы на основе Android.

Накануне стало известно, что из-за американских санкций с компанией расторгли сотрудничество Qualcomm, Intel, Broadcom и Microsoft, а также британский разработчик чипов ARM.

Санкционная кампания против Huawei началась более года назад. В апреле 2018 года правительство США вытеснило смартфоны производителя с американского рынка, а 17 мая 2019 года правительство США внесло Huawei и несколько десятков ее подразделений (включая бренд Honor) в список компаний, которым запрещается продавать американские товары и технологии без получения специального разрешения со стороны правительства.