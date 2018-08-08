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Мария Захарова заявила, что США «кидают тех, кто прогнулся»

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© Михаил Метцель/ТАСС

© Михаил Метцель/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ярко и образно прокомментировала политику США в отношении закупок нефти в Венесуэле, упрекнув в Вашингтон в непоследовательности.

Захарова обратила внимание на новость о том, что Соединенные Штаты после двухнедельного перерыва вернулись к закупкам венесуэльской нефти, доходы от которой получает режим президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило министерство энергетики США.

Затем Мария Захарова напомнила публичное высказывание специального представителя правительства США по вопросам Венесуэлы Эллиота Абрамса двухмесячной давности о том, что США будут добиваться полной изоляции Мадуро на международной арене, и требуют от всех стран мира прекращения любых коммерческих сделок, которые могли бы помочь ему сохранить власть.

«Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов, кидая тех, кто прогнулся», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Также официальный представитель МИД ответила 14-ю лайками на комментарий жителя Астрахани, который состоял из хэштега #dblbld, отсылающего к истории с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Напомним, несмотря на давление со стороны США и их союзников, президента Мадуро по-прежнему поддерживают венесуэльские армия и полиция. Кроме того, в страну прибыли российские военные специалисты. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вывода российских военных из Венесуэлы, Палата представителей Конгресса США единогласно приняла закон, который предписывает Белому дому бороться с российским влиянием в Венесуэле, а спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о том, что Вашингтон найдет средства заставить Москву «заплатить» за поддержку президента Мадуро.

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