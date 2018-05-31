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Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

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© EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС

© EPA/STEPAN FRANKO/ТАСС

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил о том, что идеологией партии «Слуга народа» является либертарианство — политическая философия, которая подразумевает сокращение государственного регулирования всех сфер жизни общества с одновременным расширением экономических и личных свобод.

«В основе идеологии нашей партии лежит идеология либертарианства. Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — заявил Стефанчук в интервью украинскому изданию «Левый берег».

По словам советника президента, Зеленский и его команда полны решимости превратить государство на Украине в «сервис», который обеспечит гражданам «иное качество предоставляемых услуг», поддержит частные инициативы и гарантирует судебную защиту бизнеса.

Одной из идей либертарианства является прямое участие граждан в управлении государством с помощью современных технологий, в связи с чем Стефанчук пообещал «обеспечить каждую сельскую бабушку смартфоном» за счет экономии средств, выделяемых на организацию традиционных видов волеизъявления.

«Сегодня система выборов построена на идеологии 18 века. Оказывается, в государстве, где все равны перед законом, влиять могут только люди, которые оказались в конкретный день, конкретное время в конкретном месте. В период глобализации общества — это нонсенс», — подчеркнул Руслан Стефанчук.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая, выступив в Верховной Раде с яркой речью, во время которой потребовал от правительства уйти в отставку, а от депутатов парламента — отказаться от неприкосновенности, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение и досрочно сложить с себя полномочия. После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о намерении покинуть свой пост, однако депутаты Рады от мандатов не отказались и сходу провалили внесенный президентом в парламент законопроект о выборах.

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