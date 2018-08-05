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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Итоговое распределение баллов, набранных участниками «Евровидения-2019» было пересмотрено.

Организаторы конкурса приняли такое решение, чтобы исправить ошибки, допущенные в ходе начисления баллов.

Отмечается, что ошибка возникла из-за дисквалификации белорусского жюри, которое нарушило правила конкурса, поделившись с прессой собственными оценками.

«В знак уважения к артистам и членам союза мы хотели бы скорректировать финальные результаты в соответствии с правилами», — сообщается на сайте Европейского вещательного союза (ЕВU).

Однако после пересмотра изменений тройка лидеров осталась прежней. На счету россиянина Сергея Лазарева стало лишь на один балл больше.

За пределами же тройки коррективы все-таки произошли. Швеция обошла Норвегию, поднявшись с шестого места на пятое. Северная Македония вытеснила с седьмой строчки Азербайджан, а Белоруссия опередила Германию и стала 24-й.

Ранее композитор Виктор Дробыш заявил о своем намерении подать в суд на Европейский вещательный союз из-за скандала на «Евровидении-2019», связанном с голосованием Белоруссии.

Финал «Евровидения» состоялся в Тель-Авиве 18 мая. Россиянин Сергей Лазарев занял итоговое третье место, уступив голландцу Дункану Лоуренсу и ставшему вторым представителю Италии Mahmood.

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