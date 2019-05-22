ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов»

Центробанк выступил с инициативой ввести ответственность за изготовление полиграфической продукции, напоминающей денежные купюры.

ЦБ перенаправил в МВД информацию, которая может служить доказательством того, что сувенирные банкноты используются не только для безобидных розыгрышей, но и для разного рода мошенничества.

В отчете регулятора за 2018 год упоминаются спам-рассылки с предложениями приобретать имитирующие российские банкноты полиграфические изделия, которые могут принимать банкоматы и другие программно-технические средства.

Подобные вбросы фальшивок чаще фиксируются в терминалах, реже — в банкоматах, приводит газета «Новые Известия» слова директора департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслава Касимова.

Он отметил, что системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку.

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев поддержал запрет билетов «банка приколов», пояснив, что банкоматы принимают их, потому что фактура бумаги бывает схожа. По его словам, банкомат может быть «замыленным», при совпадении полностью цветов он реагирует одинаково и все съедает. При этом Ковердяев признал очень хорошей печать этих билетов.

Как пишет издание, стопка пятитысячных банкнот из «банка приколов» стоит всего 95 рублей.

Ранее сообщалось, что злоумышленник, укравший в раздевалке московского спа-салона у адвоката 600 тысяч рублей, заменил их сувенирными купюрами «банка приколов».