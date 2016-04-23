В московском спа-салоне у адвоката украли 600 тысяч рублей

Во время посещения спа-салона в Москве адвокат лишился 600 тысяч рублей.

Неизвестный похитил эти деньги из шкафчика в раздевалке, заменив их сувенирными купюрами «Банка приколов», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт преступления, не указав персональных данных потерпевшего.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что вечером 23 февраля в одном из ресторанов в центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые наручные часы, телефон и деньги. Общий ущерб составил почти два миллиона рублей.