В московском спа-салоне у адвоката украли 600 тысяч рублей
- 27 февраля 2019, 21:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во время посещения спа-салона в Москве адвокат лишился 600 тысяч рублей.
Неизвестный похитил эти деньги из шкафчика в раздевалке, заменив их сувенирными купюрами «Банка приколов», сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт преступления, не указав персональных данных потерпевшего.
В ведомстве отметили, что в настоящее время проводится проверка, пишет агентство.
Ранее сообщалось, что вечером 23 февраля в одном из ресторанов в центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые наручные часы, телефон и деньги. Общий ущерб составил почти два миллиона рублей.
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