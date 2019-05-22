«Локомотив» завоевал Кубок России по футболу
- 22 мая 2019, 20:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Победив екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0, столичный «Локомотив» выиграл Кубок России сезона 2018/19.
В финальном матче, проходившем в Самаре, отличился Дмитрий Баринов, забивший гол на 27-й минуте.
В итоге московская команда стала самым титулованным участником турнира, завоевав трофей в восьмой раз. Ранее футболисты «Локомотива» становились обладателями Кубка России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах, отмечает «Интерфакс».
В прошлом году кубок достался клубу «Тосно», который после этого триумфа прекратил свое существование.
«Урал» принимал участие в финале турнира во второй раз. В 2017 году он также проиграл «Локомотиву».
Ранее сообщалось, что перед финальным матчем в Самаре были задержаны около 50 фанатов столичного клуба.
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