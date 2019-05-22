«Локомотив» завоевал Кубок России по футболу

Победив екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0, столичный «Локомотив» выиграл Кубок России сезона 2018/19.

В финальном матче, проходившем в Самаре, отличился Дмитрий Баринов, забивший гол на 27-й минуте.

В итоге московская команда стала самым титулованным участником турнира, завоевав трофей в восьмой раз. Ранее футболисты «Локомотива» становились обладателями Кубка России в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015 и 2017 годах, отмечает «Интерфакс».

В прошлом году кубок достался клубу «Тосно», который после этого триумфа прекратил свое существование.

«Урал» принимал участие в финале турнира во второй раз. В 2017 году он также проиграл «Локомотиву».

Ранее сообщалось, что перед финальным матчем в Самаре были задержаны около 50 фанатов столичного клуба.