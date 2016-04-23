Перед финалом Кубка России в Самаре задержали около 50 фанатов «Локомотива»

Перед финальным матчем Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским «Локомотивом в Самаре были задержаны около 50 фанатов столичного клуба.

Об этом сообщается в официальном Twitter «Локомотива».

«В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов «Локомотива», парни спокойно сидели, пили пиво», — говорится в сообщении.

Уточняется, что драк и прочих беспорядков не было. При этом отмечается, что задержание прошло без объявления причин.

Финальный матч Кубка России по футболу начнется сегодня, 22 мая, в 18:30 мск на стадионе «Самара Арена».

Ранее сообщалось, что фанатов петербургского «Зенита», приехавших в Ростов-на-Дону поддержать свою команду, заставили снимать обувь на досмотре перед игрой.