Найден кот Шрёдингера, который смотрит сразу в два зеркала

На сайте Reddit стал вирусным очередной пост с котиком, который обескуражил зрителей и натолкнул их на мысль, что тот самый кот Шрёдингера наконец найден. На фото можно увидеть чёрно-белую кошку, которая сидит на столешнице рядом с раковиной и двумя зеркалами. Снимок сделан с такого ракурса, что кажется, будто котейка смотрит в оба зеркало одновременно. Или не кажется? Публикация быстро вышла в топ, набрав больше 19 тысяч лайков и сотню комментариев от сбитых с толку пользователей.

Куда она смотрит?

Комментаторы сразу принялись обсуждать мистическую фотографию и шутить:

Хэй! Мы наконец-то нашли кота Шрёдингера!

Или это Шрёдингер ищет своего кота.

Я вижу три разные кошки!

Фейк! В отражении специально нанятый актёр!

Это просто сказочный кот. Свет мой, зеркальце, скажи! Да всю правду доложи! Я ль на свете всех пушистее?

Среди шутников нашлись люди посерьёзнее: они решили пояснить оптическую иллюзию с помощью науки и даже схематично нарисовали объяснение.

Я думаю, что кот смотрит в настенное зеркало, а угол нижнего зеркала порождает эту иллюзию.

А самый серьёзный объяснил происходящее на фото особенностями строения кошачьих глаз.

На самом деле это просто оптический обман, вызванный положением зрачков кошки. В отличие от людей, чьи зрачки находятся в передней части глаза, кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко, а веки находятся дальше, закрывая большую куполообразную линзу. Таким образом, под низкими углами радужная оболочка перекрывается нижним веком, а под высокими углами перекрывается верхним. Я надеюсь, что понятно объяснил. Трудно описать без диаграммы.

В подтверждение своих слов автор опубликовал схему.

Читатели оценили и схему, и старания:

Я ничего не понял, но, наверное, в этом есть смысл.

Звучит поучительно, и я просто предположу, что это правда.

Пусть так, я просто напишу, что эта кошечка очаровательна :))

В Сети очень любят обсуждать оптические иллюзии. Недавно «Ридус» публиковал семейное селфи, на котором у отца исчезли ноги. И это вовсе не фотошоп, как кажется на первый взгляд.

Также мы публиковали фотографию, на которой как будто бы изображена сосулька, замёрзшая в кране с водой. Однако так кажется до тех пор, пока не включить видео.

Ещё мы рассказывали, как интернет-сообществу вскружила головы оптическая иллюзия с индейкой, после которой всё начинает вертеться.

Также мы писали о земле, которая вдруг научилась дышать и так взбудоражила соцсети, что заставила задуматься о магии и чертовщине.

А ещё один интернет-пользователь озадачил всех, опубликовав фотографию обычной улицы, которая выглядит как склейка из двух снимков. Однако автор утверждает, что это один кадр, просто немного необычный.

Также мы писали, как в Сети активно обсуждали фотографию, на которой изображена то ли шея, то ли талия.