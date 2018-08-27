найти ×
   
  • USD +0.01
    65.23
  • EUR +0.01
    73.09
СохранитьСохранено0
×

-101099

По российской авиабазе в Сирии нанесен артиллерийский удар

Small f1a6d446e0

© Марина Лысцева/ТАСС

Боевики в очередной раз атаковали расположенную в сирийской провинции Латакия авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, артиллерийский удар по российской авиабазе нанесли запрещенные в РФ террористические группировки «Катиба Ард эль-Баб» и «Катиба Джебель-Бутма».

«Всего в направлении авиабазы было выпущено 12 реактивных снарядов», — цитирует Купчишина ФАН.

Он уточнил, что обстрел осуществлялся с двух огневых позиций террористов в Идлибской зоне деэскалации.

Купчишин также подчеркнул, что все реактивные снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО, в результате чего жертв и разрушений удалось избежать.

«Авиацией ВКС России и артиллерией сирийских правительственных войск позиции боевиков террористических группировок уничтожены», — приводит его слова ТАСС.

Предыдущая попытка обстрела российской авиабазы Хмеймим была предпринята 2 мая. Все обстрелы были отражены.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити
16062282читать позжечитаю позже
Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
19352957читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
10 обманчивых фотографий, которые немного обескуражат вас

Не верьте глазам своим.

22094393читать позжечитаю позже

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?27 августа 2018

Узнайте, какое впечатление вы производите.

5046475читать позжечитаю позже