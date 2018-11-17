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Опубликованы фото с места ликвидации террористов под Владимиром

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© nac.gov.ru

© nac.gov.ru

Спецназ ФСБ провел контртеррористическую операцию в городе Кольчугино Владимирской области, в результате чего были ликвидированы двое планировавших теракт бандитов.

«Силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, жители близлежащих домов эвакуированы. На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем были нейтрализованы», — сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

Убитые являлись сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом и готовили теракт в месте массового пребывания людей. В доме, где они укрывались, были обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

© nac.gov.ru

© nac.gov.ru

Жители близлежащих домов не пострадали, бойцы спецназа потерь не понесли.

В апреле силовики провели контртеррористическую операцию в Тюмени, в результате которой ликвидировали двух сторонников запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Непосредственно перед спецоперацией в районе ее проведения отключили электричество и уличное освещение, а жителей частного сектора эвакуировали. Тогда также обошлось без потерь.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, почему Россия проигрывает войну с телефонным терроризмом.

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