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На улицах Тюмени проводится контртеррористическая операция

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© nac.gov.ru

Из-за выявления в Тюмени членов «Исламского государства» * в городе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает региональное управление ФСБ РФ.

По имеющейся у силовиков информации, вооруженные приверженцы ИГИЛ,* планировавшие теракт, находятся в одном из частных домов Тюмени.

Операция проводится в районе улиц Новоселов, Магнитогорская и Локомотивная, приводит сообщение «Интерфакс».

Местных жителей попросили с пониманием отнестись к введению режима КТО.

Как пишет агентство со ссылкой на местные СМИ, в районе проведения операции отключили электричество и уличное освещение. Жителей частного сектора эвакуировали.

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* террористическая организация, запрещенная в РФ

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