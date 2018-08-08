Россия обыграла Швецию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России одержали убедительную победу над командой Швеции со счетом 7:4 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира в Братиславе.

Шайбы забросили Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов, причем у Малкина после этого матча образовалось ровно 100 очков в матчах за сборную России.



Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел юбилейный 80-й матч в составе национальной команды на чемпионатах мира, а в игре со шведами он забросил 35-ю шайбу за национальную команду на чемпионатах мира.

Благодаря победе над шведами сборная России заняла первое место в группе В с результатом семь побед в семи матчах. Следующий матч ей предстоит сыграть в четвертьфинале с командой США 23 мая, встреча состоится там же — в Братиславе. Также в рамках четвертьфинала состоятся матчи Чехия — Германия, Финляндия — Швеция и Канада — Швейцария.

Напомним, неделю назад защитник сборной России Никита Зайцев стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2019 — в игре четвертого тура группового этапа против сборной Италии он сумел открыть счет уже на 31-й секунде.