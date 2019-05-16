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Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2019

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© Александр Демьянчук/ТАСС

Самую быструю шайбу на чемпионате мира по хоккею в Словакии забросил защитник сборной России Никита Зайцев, сообщает ТАСС.

Российский хоккеист открыл счет на 31-й секунде в игре четвертого тура группового этапа против сборной Италии.

Ранее автором самой быстрой шайбы был шведский нападающий Александр Веннберг, отличившийся на 39-й секунде в матче против команды Норвегии (9:1), отмечает агентство.

Первый период матча закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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