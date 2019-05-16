Российский хоккеист Зайцев стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2019
- 15 мая 2019, 21:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Самую быструю шайбу на чемпионате мира по хоккею в Словакии забросил защитник сборной России Никита Зайцев, сообщает ТАСС.
Российский хоккеист открыл счет на 31-й секунде в игре четвертого тура группового этапа против сборной Италии.
Ранее автором самой быстрой шайбы был шведский нападающий Александр Веннберг, отличившийся на 39-й секунде в матче против команды Норвегии (9:1), отмечает агентство.
Первый период матча закончился со счетом 4:0 в пользу сборной России.
Войти через социальные сети: