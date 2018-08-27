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В Мурманске простились с жертвами катастрофы SSJ100

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© Сергей Ещенко/ТАСС

В Мурманске в областном Дворце культуры имени Кирова состоялось прощание с жертвами авиакатастрофы, произошедшей с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.

Сотни горожан пришли проводить в последний путь своих земляков.

Двенадцать погибших будут похоронены в Мурманске и Мурманской области.

© Сергей Ещенко/ТАСС

Тела еще 14 жертв трагедии будут отправлены в другие регионы России, сообщает РЕН ТВ.

Поддержать семьи, потерявшие близких, пришел врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, отмечает kp.ru.

Первый заместитель руководителя Следственного управления СК РФ по Мурманской области полковник юстиции Олег Коробов

© Сергей Ещенко/ТАСС

По данным местных властей, все родственники погибших получили компенсационные выплаты.

Напомним, 5 мая Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и загорелся во время аварийной посадки. В результате происшествия погиб 41 человек. Из 78 пассажиров, находившихся в самолете, выжили всего 37 человек.

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