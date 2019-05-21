Усманов открестился от увольнения журналистов «Коммерсанта»

Владелец газеты «Коммерсант» Алишер Усманов объявил, что непричастен к истории с увольнением журналистов издания за публикацию об отставке Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников „Коммерсанта“ из сообщений прессы», — сообщил РБК представитель Усманова.

Один из богатейших предпринимателей России Алишер Усманов владеет издательским домом «Коммерсант» с 2006 года, ранее этот актив принадлежал бизнесменам Бадри Патаркацишвили и Борису Березовскому.

Напомним, 17 апреля газета «Коммерсант» и телеканал «Дождь» сообщили о скорой замене Валентины Матвиенко на посту спикера Совета Федерации директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Источники «Коммерсанта» утверждали, что в мае состоится встреча Матвиенко с президентом, на которой якобы будет решен этот вопрос.

Отставки Матвиенко так и не случилось, зато 20 мая стало известно о массовом увольнении журналистов «Коммерсанта». Заместитель главреда газеты Глеб Черкасов заявил, что по инициативе своих акционеров издание прервало трудовые отношения со спецкором Иваном Сафроновым и заместителем редактора отдела политики Максимом Ивановым, которые готовили материал про Матвиенко. В знак протеста против этого решения заявления об увольнении по собственному желанию написали сразу 11 журналистов, включая самого Черкасова.

Корреспондент Катерина Гробман, которая также решила покинуть «Коммерсант», заявила «Ридусу», что на увольнении Ивана Сафронова и Максима Иванова настаивал именно акционер издания, а в качестве предлога было названо нарушение редакционных стандартов издания при подготовке материала о Валентине Матвиенко.

