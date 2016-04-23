СМИ сообщили о скором уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

СМИ сообщили о скором уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. По информации источников телеканала «Дождь» и газеты «Коммерсант», ее место может занять бывший председатель Госдумы, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«К юбилею Матвиенко получила высшую государственную награду — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Праздник выглядел как прощание Матвиенко с публичной политикой», — считают на «Дожде».

«В ближайшие месяцы может состояться серия громких кадровых перестановок. Свой пост может оставить спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, представляющая с 2011 года в верхней палате губернатора Санкт-Петербурга. Наиболее вероятным кандидатом на ее место называют главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина», — вторит газета «Коммерсант».



О том, по каким причинам Матвиенко может покинут Совфед и какой пост занять после, журналисты во мнениях расходятся. «Дождь» напоминает о беспрецедентной истории с задержанием сенатора от Карачево-Черкессии Рауфа Арашукова прямо в зале заседаний верхней палаты парламента, «о котором Матвиенко узнала в последний момент».

По альтернативной версии телеканала, «у Матвиенко могли быть личные проблемы, хотя в целом она в хорошей форме и в состоянии выполнять все возложенные на нее функции». В то же время Сергей Нарышкин «проявляет высокую публичную активность», отмечают источники «Дождя».

«Коммерсант» больше рассуждает о вероятном переходе Валентина Матвиенко на новое место работы. Источники издания утверждают, что в мае состоится ее встреча с президентом, на которой и будет решен этот вопрос.

«На самом деле формальных оснований для перемещения госпожи Матвиенко с нынешней должности не так много. Если только не предполагать, что она возглавит структуру, которую ей предстоит сделать влиятельной, так же как госпожа Матвиенко добавила политического веса Совету федерации», — пишет газета, называя такую структуру — Пенсионный фонд России.

Нынешний глава ПФР Антон Дроздов, по версии издания, не устраивает слишком многих чиновников правительства, особенно Минфин и Минтруд. Информации о том, кто может сменить Сергея Нарышкина в Службе внешней разведки, пока нет.



Ранее «Ридус» рассказывал о наиболее ярких публичных заявлениях Валентины Матвиенко. В середине марта она назвала российский народ талантливым и креативным, особо отметив авторов мемов с критикой в адрес депутатов Госдумы. В том же месяце Матвиенко поделилась рецептом «лекарства от утечки мозгов», а еще раньше заявила о необходимости принудительного трудоустройства молодых врачей, получивших медицинское образование за счет бюджетных средств.