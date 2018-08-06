Минфин изучает возможность введения МРЦ на пиво

Министерство финансов рассматривает возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Пока не можем привести к какому-то консолидированному единому мнению о целесообразности МРЦ. Естественно, небольшие участники рынка говорят о целесообразности МРЦ, крупные категорически против выступают, — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что инициатива введения МРЦ на пиво поступила от Федеральной службы регулирования алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования). Силуанов также добавил, что для принятия решения по данному вопросу необходимо достигнуть согласия между всеми участниками рынка.

Напомним, сейчас в России уже действуют МРЦ на отдельные виды крепкого алкоголя (водку, коньяк) и игристые вина.

Ранее Минфин разработал проект постановления правительства, наделяющий ведомство правом устанавливать минимальные ценовые значения для всех видов алкогольной продукции, передает «Интерфакс». Между тем, в самом министерстве неоднократно отмечали, что пока не планируют использовать этот инструмент.

Несколько месяцев назад с предложением установить МРЦ на пиво выступил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. В организации посчитали, что ограничение минимальной цены на уровне 35 рублей за пол-литра поможет повысить качество выпускаемой на рынок продукции.