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В России предложили установить минимальную цену на пиво

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© pexels.com

Минимальную розничную цену на пиво предложил установить Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, пишет газета «Известия».

В союзе рассчитали минимальную цену и предложили Министерству финансов установить ее в размере 35 рублей за пол-литра напитка.

Производители пива убеждены, что реализация этой инициативы поднимет качество продукции, так как слишком дешевые алкогольные напитки вызывают сомнения в качестве и легальности производства.

Заместитель министра финансов Илья Трунин, комментируя данное предложение, заявил изданию, что введение минимальной цены имеет смысл лишь с точки зрения ограничения доступности алкоголя.

В то же время глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что ведомство поддерживает инициативу, однако сейчас, без детального рассмотрения, преждевременно начинать ее обсуждать.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) объяснили газете, что введение минимальной цены на пиво поможет бороться с нелегальной продукцией и будет способствовать формированию конкурентоспособной среды.

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