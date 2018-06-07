В России предложили установить минимальную цену на пиво
- 05 марта 2019, 09:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Минимальную розничную цену на пиво предложил установить Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, пишет газета «Известия».
В союзе рассчитали минимальную цену и предложили Министерству финансов установить ее в размере 35 рублей за пол-литра напитка.
Производители пива убеждены, что реализация этой инициативы поднимет качество продукции, так как слишком дешевые алкогольные напитки вызывают сомнения в качестве и легальности производства.
Заместитель министра финансов Илья Трунин, комментируя данное предложение, заявил изданию, что введение минимальной цены имеет смысл лишь с точки зрения ограничения доступности алкоголя.
В то же время глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов отметил, что ведомство поддерживает инициативу, однако сейчас, без детального рассмотрения, преждевременно начинать ее обсуждать.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) объяснили газете, что введение минимальной цены на пиво поможет бороться с нелегальной продукцией и будет способствовать формированию конкурентоспособной среды.
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