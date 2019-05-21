Полиция проверяет телецентр «Останкино» в связи с угрозой взрыва
- 20 мая 2019, 16:38
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Столичная полиция проверяет здание телецентра «Останкино» после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Такие данные в понедельник днем приводит ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных структурах.
В оперативные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в здании телецентра по адресу: улица Академика Королева, 12. Сейчас здание осматривают кинологи на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов, — рассказал собеседник агентства.
Сообщение об угрозе взрыва в «Останкино» — уже не первый анонимный сигнал о минировании общественных зданий в Москве, поступивший в течение сегодняшнего дня. Ранее кинологи проверили две столичные школы, а также два колледжа полиции, однако все сигналы оказались ложными.
Напомним, накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва на Киевском, Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах Москвы.
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