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В Москве сообщили об угрозе взрывов на четырех вокзалах

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© Артем Геодакян/ТАСС

В столице поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на четырех вокзалах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, звонящие сообщили о минировании Киевского, Ярославского, Ленинградского и Курского вокзалов.

В частности, с Ярославского вокзала были эвакуированы около 900 человек, отметил собеседник агентства.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе в Москве прошла массовая волна сообщений об угрозе взрывов в торговых центрах.

В последние недели в связи с сообщениями об угрозе взрывов были эвакуированы ряд московских торговых центров, образовательных учреждений, судов и других организаций. Все сообщения оказались ложными.

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