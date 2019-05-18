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Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Вороненкова

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Бывшая солистка Мариинского театра, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова выиграла в суде спор о недвижимости на 1 миллиард рублей.

Тверской районный суд Москвы принял решение передать имущество Максаковой, а не Юлии Вороненковой, которая была предыдущей женой застреленного депутата, сообщает паблик Mash.

Отмечается, что инициатором судебного процесса стала именно Максакова, не пожелавшая делиться недвижимостью с предыдущей супругой Вороненкова, проживающей в настоящее время в квартире, из-за которой возникла тяжба.

Судиться за наследство мужа Максаковой пришлось из-за того, что Вороненков официально почти ничем не владел ни в России, ни на Украине. Основная часть имущества бывшего парламентария приобреталась на имя родственников либо позже переписывалась на них, отмечает газета «Новые Известия».

Как сообщал «Ридус», в конце апреля в ходе судебного процесса по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова неожиданно поменяла свои показания.

Ранее она утверждала о причастности своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина и ФСБ к убийству Вороненкова, а сейчас стала убеждать, что никто из них не виноват.

Напомним, Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследованием убийства занялись украинские правоохранительные органы. Спустя несколько дней СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также возбудил уголовное дело и признал Марию Максакову потерпевшей стороной в деле об убийстве ее мужа.

Между тем в октябре 2017 года в Киеве заявили, что убийство Вороненкова раскрыто. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-депутата Госдумы убил «Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Тарасенко». Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец — объявлены в розыск. Киллер Паршов был смертельно ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.

Заказчиком убийства в Киеве назвали бывшего гражданского мужа Максаковой, «авторитетного» бизнесмена Владимира Тюрина.

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