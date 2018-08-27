Максакова поменяла в суде свои показания по делу об убийстве Вороненкова

В ходе судебного процесса по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова его вдова Мария Максакова неожиданно поменяла свои показания.

Ранее она утверждала о причастности своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина и ФСБ к убийству Вороненкова, а сейчас стала убеждать, что никто из них не виноват.

Как сообщил в Facebook журналист Виталий Губин, в Шевченковском суде Киева оперная певица заявила, что убийцей Вороненкова является его близкий друг и бывший российский силовик Денис Панаитов, у которого супруги поселились после своего побега на Украину.

По словам Максаковой, Панаитов решил убить Вороненкова из-за квартиры. Вдова убитого экс-депутата также добавила, что бывший силовик теперь собирается устранить и ее тоже.

В свою очередь Панаитов назвал слова Максаковой ложью и предупредил, что ее ждут сюрпризы во время судебного процесса.

Губин также упомянул о том, что Максакова рассказала в суде о том, что за Вороненковым перед убийством якобы велась слежка и об этом составлялись протоколы в ГРУ.

Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Расследованием убийства занялись украинские правоохранительные органы. Спустя несколько дней СК РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина также возбудил уголовное дело и признал Марию Максакову потерпевшей стороной в деле об убийстве ее мужа.



Между тем в октябре 2017 года в Киеве заявили, что убийство Вороненкова раскрыто. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-депутата Госдумы убил «Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцом и Тарасенко». Лось и Тарасенко были задержаны, Василенко и Левенец — объявлены в розыск. Киллер Паршов был смертельно ранен охранником Вороненкова и скончался в больнице.

Заказчиком убийства в Киеве назвали бывшего гражданского мужа Максаковой, «авторитетного» бизнесмена Владимира Тюрина.