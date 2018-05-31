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Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с «россиянкой»

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© AP/TASS

Вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он сделал после встречи с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает австрийское агентство APA.

На посту вице-канцлера его заменит соратник по партии Норберт Хофер, ранее возглавлявший Министерство инфраструктуры.

Скандал вокруг вице-канцлера разразился после того, как немецкие издания Der Spiegel и Sueddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты попавшей в их распоряжение видеозаписи.

На ней якобы запечатлена встреча Штрахе с женщиной, которую издания называют россиянкой Аленой Макаровой.

По данным немецких СМИ, на встрече, состоявшейся в 2017 году на острове Ибица, якобы обсуждалась возможность покупки Макаровой австрийской газеты Kronen Zeitung в обмен на оказание финансовой помощи для партии Штрахе на парламентских выборах, отмечают «Новые Известия».

Штрахе признался, что действительно встречался с женщиной, с которой его запечатлели на скандальном видео. По его словам, это было всего раз — во время «приватного ужина», когда он был в отпуске.

Он добавил, что на видео он снят в состоянии алкогольного опьянения и злоумышленники воспользовались этим.

Позже Штрахе заявил, что встречался на Ибице не с россиянкой, а с гражданкой Латвии, отмечает ТАСС.

Ранее лидер австрийской Партии свободы неоднократно высказывался против антироссийских санкций.

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