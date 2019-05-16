Сгоревший SSJ100 выставили в Шереметьево на всеобщее обозрение

Пассажиры, вылетающие из Шереметьево, возмутились тем, что им приходится перед полетом лицезреть Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», в котором при пожаре погиб 41 человек.

По неизвестным причинам сгоревший лайнер находится на открытой площадке аэропорта.

«Стоит вовсе не в ангаре, пассажиров внутренних рейсов возят мимо него на автобусе на одну из стоянок», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике FrequentFlyers.

В подтверждение приводятся фотографии.

5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии.

Как полагают специалисты, в середине полосы лайнер еще не коснулся ее колесами и экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос SSJ100.

В результате из-за сильного удара самолета о ВПП подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части «Суперджета» начался сильный пожар.