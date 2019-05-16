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Гориллы смешно спрятались от дождя и напомнили людям себя

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  • 16 мая 2019, 13:15
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

В Сети набирает популярность видео, в котором гориллы прячутся от дождя, демонстрируя при этом эмоции, очень напоминающие человеческие. Ролик был снят в зоопарке «Ривербенкс» американского штата Южная Каролина. На кадрах можно увидеть, как четыре взрослые обезьяны укрываются от непогоды под крышей вольера, две из них при этом прячут своих детёнышей. На мордах горилл можно увидеть множество эмоций — от недовольства до растерянности. Забавная сцена рассмешила как посетителей зоопарка, так и интернет-пользователей.

В соцсетях по достоинству оценили смешной ролик и нашли в повадках горилл отражение человеческого поведения.

Я посмотрел это уже 10 раз и не могу остановиться. Это так похоже на людей.
Такое приятное и весёлое видео. Я не устаю смотреть на это. Мне понравилось, как самец ждал, когда все войдут внутрь перед ним, настоящий джентльмен!
Гориллы всегда были моими любимым животными. Они удивительные!
Так как они живут в тропических лесах, нам нужно прислать им зонтики))
Они так похожи на людей! Я делаю то же самое! Лол
Это прекрасно :)))
О, эти мамы, защищающие своих детей!!! Как же это мило и трогательно!

Ранее «Ридус» публиковал смешное видео с гориллой, которая пробежалась в точности как человек и стала героиней многочисленных мемов. Многие зрители узнали в обезьяне себя.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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