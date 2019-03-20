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Горилла смешно пробежалась и развеселила людей

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  • 20 марта 2019, 13:31
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Микроблогер с ником zander опубликовал на своей странице в Twitter ролик с гориллой, которая бежит по своему вольеру на двух задних лапах, явно спеша и забавно переваливаясь. «Когда кто-то держит для вас дверь открытой, но вы при этом ещё далековато», — подписал видео автор. Пользователям так понравился смешной эпизод, что они просмотрели запись почти 5,5 миллионов раз и придумали десятки юмористических подписей.

Ролик с гориллой собрал 480 тысяч лайков и больше 130 тысяч ретвитов. Самые остроумные юзеры предложили свои варианты названий к видео:

«Когда вам хочется в туалет, но бежать слишком рискованно».

«Это когда автомобиль останавливается для вас, чтобы вы могли пересечь улицу, и вы такой торопитесь».

«Похоже на игроков в футбол, которые переели фастфуда перед матчем».

«Когда ты ускоряешься, чтобы поздороваться с кем-то знакомым, но потом понимаешь, что ошибся, и замедляешься, стараясь вести себя как ни в чём не бывало».

«Это я нелепо бегу от своих проблем».

А вы бы как назвали это видео?

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