найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

203515

Дуров обрушился с критикой на WhatsApp

Small default

© youtube.com

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за уязвимость в сфере безопасности.

По его словам, западные спецслужбы могут легко получать доступ к личным данным пользователей.

Дуров отметил, что, когда мессенджер исправляет очередную критическую уязвимость, на ее месте появляется другая.

Предприниматель добавил, что из США очень непросто запустить приложение для безопасной связи.

За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР. Представьте себе, как могут навредить 10 лет в такой обстановке, — написал Дуров в статье, опубликованной на платформе Telegra.ph.

Программист также отметил, что «WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить».

Кроме того, он предположил, что ФБР могла потребовать, чтобы материнская компания Facebook установила в WhatsApp бэкдоры — программы скрытого удаленного администрирования.

Как сообщал «Ридус», в конце апреля разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время ежегодной конференции F8 заявил, что работает над шифрованием мессенджера WhatsApp и приложения Messenger.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00137

Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях
806686читать позжечитаю позже
Экономика
Почему Индия не платит за российское оружие
21549987читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

18062321читать позжечитаю позже

Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино17 ноября 2018

Как проходит в Ховрино снос знаменитой недостроенной больницы.

-4239543читать позжечитаю позже