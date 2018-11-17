Дуров обрушился с критикой на WhatsApp

Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за уязвимость в сфере безопасности.

По его словам, западные спецслужбы могут легко получать доступ к личным данным пользователей.

Дуров отметил, что, когда мессенджер исправляет очередную критическую уязвимость, на ее месте появляется другая.

Предприниматель добавил, что из США очень непросто запустить приложение для безопасной связи.

За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР. Представьте себе, как могут навредить 10 лет в такой обстановке, — написал Дуров в статье, опубликованной на платформе Telegra.ph.

Программист также отметил, что «WhatsApp намеренно запутывает файлы своих приложений, чтобы никто не смог их тщательно изучить».

Кроме того, он предположил, что ФБР могла потребовать, чтобы материнская компания Facebook установила в WhatsApp бэкдоры — программы скрытого удаленного администрирования.

Как сообщал «Ридус», в конце апреля разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг во время ежегодной конференции F8 заявил, что работает над шифрованием мессенджера WhatsApp и приложения Messenger.