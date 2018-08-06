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Цукерберг представил новый дизайн Facebook

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© youtube.com

Разработчик и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг представил новый дизайн платформы во время ежегодной конференции F8.

Было отмечено, что руководство соцсети впервые за 15 лет ее существования решилось на радикальную «смену имиджа».

Что интересно, изменения коснутся не только внешнего вида, но и функционала платформы.

За последние 15 лет мы превратили Facebook и Instagram в цифровые эквиваленты городской площади, где вы можете общаться с большим количеством людей одновременно, — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Теперь мы сосредоточены на создании цифрового эквивалента гостиной, где вы можете взаимодействовать всеми способами в частном порядке — от обмена сообщениями и историями до безопасных платежей и многого другого, — добавил предприниматель.

Он также отметил, что работает над шифрованием мессенджера WhatsApp и приложения Messenger.

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