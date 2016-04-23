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Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в Роскосмосе

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© Данил Айкин/ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в госкорпорации «Роскосмос» следователи выявили миллиардные хищения, сообщает РИА Новости.

Бастрыкин отметил, выступая на Международном молодежном юридическом форуме, что работа следователей идет уже «лет пять, и конца и края не видно».

Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант, — приводит агентство слова главы СК РФ.

В пресс-службе Роскосмоса рассказали агентству, что госкорпорация помогает Следственному комитету в расследовании хищений.

Как заявил URA.RU руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рискует выйти из доверия у президента после череды скандалов в космическом ведомстве.

В апреле нынешнего года в докладе генпрокурора Юрия Чайки было сказано, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 миллиарда рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле не склонны персонифицировать с Дмитрием Рогозиным хищения, вскрытые на предприятиях Роскосмоса.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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