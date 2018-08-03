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В Ростехе и Роскосмосе украли 1,6 млрд рублей

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На подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

Как сообщает РИА Новости, общий материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей. Это на 66% больше, чем в 2017-м, подсчитали в Генпрокуратуре.

По словам Чайки, его подчиненные тоже стали работать активнее: в 2018 году прокурорам удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму 46,5 миллиарда рублей по сравнению с 26,5 миллиарда в 2017-м.

Также Генпрокуратура провела проверки в Росатоме, «Уралвагонзаводе», концерне «Алмаз-Антей», Объединенной авиастроительной корпорации и других исполнителях гособоронзаказа. После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела. 

В Роскосмосе заявили о принятии мер для наведения порядка. «Руководство не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, последнее время российскую космическую отрасль сотрясают скандалы и неудачи. В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию многоразового корабля «Федерация», как и по ряду других проектов, была организована плохо и поэтому он принял решение об увольнении ряда «нерадивых» сотрудников. При этом Рогозин называл «информационной кампанией» сообщения о возбуждении прокуратурой уголовных дел о коррупции в госкорпорации в 2018 году.

О проблемах в Ростехе информации в публичном поле было меньше. Самым заметным случаем стало дело о спонсорской помощи, которую АО «Вертолеты России» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — решила оказать помощь в организации концерта Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце. Щедрость Ростеха общественность тогда не оценила.

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Комментарии (4)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 09:44

    Да что тут удивляться, если "У главы «Ростеха» Сергея Чемезова есть квартира стоимостью пять миллиардов рублей, которая находится в здании, построенном на месте гостиницы «Москва», в 100 метрах от Кремля", говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

  • Есть ответы (1)
  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 09:50

    Об этом сказано в в докладе генпрокурора Юрия Чайки... Можно подумать, он сам не того... "Честнейший человек".

  • Small 314f91f5dd
    Ninaсегодня, 10:39

    Так это вроде и немного. Вот Шестун - глава Серпуховского района наворовал ценностей аж 10 миллиардов руб. Правда отобрали и перечислили в доход государства. Так это один человек украл, а там несколько предприятий.

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