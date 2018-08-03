В Ростехе и Роскосмосе украли 1,6 млрд рублей

На подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки, поступившем в Совет Федерации.

Как сообщает РИА Новости, общий материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей. Это на 66% больше, чем в 2017-м, подсчитали в Генпрокуратуре.

По словам Чайки, его подчиненные тоже стали работать активнее: в 2018 году прокурорам удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества и наложения ареста на сумму 46,5 миллиарда рублей по сравнению с 26,5 миллиарда в 2017-м.

Также Генпрокуратура провела проверки в Росатоме, «Уралвагонзаводе», концерне «Алмаз-Антей», Объединенной авиастроительной корпорации и других исполнителях гособоронзаказа. После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

В Роскосмосе заявили о принятии мер для наведения порядка. «Руководство не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей предоставлением материалов службы внутреннего аудита госкорпорации», — сказано в сообщении пресс-службы.



Напомним, последнее время российскую космическую отрасль сотрясают скандалы и неудачи. В начале апреля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о том, что работа в ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию многоразового корабля «Федерация», как и по ряду других проектов, была организована плохо и поэтому он принял решение об увольнении ряда «нерадивых» сотрудников. При этом Рогозин называл «информационной кампанией» сообщения о возбуждении прокуратурой уголовных дел о коррупции в госкорпорации в 2018 году.

О проблемах в Ростехе информации в публичном поле было меньше. Самым заметным случаем стало дело о спонсорской помощи, которую АО «Вертолеты России» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — решила оказать помощь в организации концерта Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце. Щедрость Ростеха общественность тогда не оценила.