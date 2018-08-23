найти ×
   
  • USD -0.29
    64.56
  • EUR -0.32
    72.37
СохранитьСохранено0
×

-104968

МЧС предупредило москвичей о сильном ливне с грозами

Small default

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МЧС выпустило экстренное предупреждение об ожидаемом в столице сильном дожде с грозами.

По данным спасателей, непогода продлится в Москве и области до утра 16 мая.

При этом порывы ветра могут достигать 12−17 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендует водителям увеличить дистанцию от впереди идущих машин и снизить скорость.

Также спасатели советуют паковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам же стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями, сообщается на сайте столичного управления МЧС.

Ранее, как сообщал «Ридус», синоптики рассказали о погоде на этой неделе.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00137

Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

Small 25de0a1fdb

© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123431читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
3046583читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

78024350читать позжечитаю позже

Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях23 августа 2018

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

806686читать позжечитаю позже