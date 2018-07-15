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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Стало известно, какая погода ждет москвичей на начавшейся неделе, сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в столице на этой неделе ожидается переменчивая погода, которая затем сменится похолоданием.

В первой половине недели погода ожидается неустойчивая, с кратковременными дождями и даже грозами. А вот температурный фон в понедельник-вторник будет превышать климатическую норму на 4—5 градусов, — приводит агентство слова метеоролога.

Однако со среды, по словам Волосюк, температура будет понижаться, так как в столицу начнут вторгаться холодные массы воздуха. Тем не менее, несмотря на похолодание, дожди прекратятся и выглянет солнце.

Как отметила синоптик, температура воздуха в конце недели по ночам будет опускаться до плюс 3—8 градусов, а днем составит не выше плюс 17—19 градусов.

«Такая температура может стать ниже климатической нормы многолетних значений», — добавила Волосюк.

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