Глава ВЦИОМ нашел объяснение любви россиян к героям «Игры престолов»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал результаты опроса, согласно которым самыми любимыми персонажами «Игры престолов» у россиян оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

По мнению Федорова, Дейенерис российские зрители полюбили за справедливость, а также за попытки свергнуть тиранию и освободить рабов.

«Это образ слабой женщины, которая не сгибается перед невзгодами, но думаю, что все это до просмотра пятой серии последнего сезона», — рассказал он «Взгляду».

Глава ВЦИОМ пояснил, что там Дейенерис представлена совершенно в другом свете, в результате чего все симпатии к ней сойдут на нет.

Что же касается Тириона Ланнистера, он является самым человечным из персонажей, а также сложным драматическим героем, считает Федоров.

Он уточнил, что это человек с известными слабостями, даже с физическими недостатками, не хороший, не плохой, а сложный. По словам Федорова, Ланнистер — не картонный персонаж, а вполне живой, который плюс ко всему максимально талантливо сыгран, пишет издание.

При этом глава ВЦИОМ подчеркнул, что никакой возможной связи героев «Игры престолов» с национальным характером россиян он не видит.

Ранее СМИ опровергли данные об очередном киноляпе в пятой серии «Игры престолов».

Как известно, после выхода четвертой серии зрители заметили на столе рядом с Дейенерис Таргариен стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Тогда в компании HBO признали ошибку, этот кадр было решено отредактировать.

Между тем скандал вокруг появления стакана Starbucks в сериале послужил бесплатной рекламой для всемирно популярной сети кофеен. По словам главы маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс, специально проведенный мониторинг показал, что всего за 48 часов Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.