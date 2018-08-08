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Глава ВЦИОМ нашел объяснение любви россиян к героям «Игры престолов»

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© кадр из сериала «Игра престолов»

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал результаты опроса, согласно которым самыми любимыми персонажами «Игры престолов» у россиян оказались Дейенерис Таргариен и Тирион Ланнистер.

По мнению Федорова, Дейенерис российские зрители полюбили за справедливость, а также за попытки свергнуть тиранию и освободить рабов.

«Это образ слабой женщины, которая не сгибается перед невзгодами, но думаю, что все это до просмотра пятой серии последнего сезона», — рассказал он «Взгляду».

Глава ВЦИОМ пояснил, что там Дейенерис представлена совершенно в другом свете, в результате чего все симпатии к ней сойдут на нет.

Что же касается Тириона Ланнистера, он является самым человечным из персонажей, а также сложным драматическим героем, считает Федоров.

Он уточнил, что это человек с известными слабостями, даже с физическими недостатками, не хороший, не плохой, а сложный. По словам Федорова, Ланнистер — не картонный персонаж, а вполне живой, который плюс ко всему максимально талантливо сыгран, пишет издание.

При этом глава ВЦИОМ подчеркнул, что никакой возможной связи героев «Игры престолов» с национальным характером россиян он не видит.

Ранее СМИ опровергли данные об очередном киноляпе в пятой серии «Игры престолов».

Как известно, после выхода четвертой серии зрители заметили на столе рядом с Дейенерис Таргариен стаканчик с логотипом, похожим на Starbucks. Тогда в компании HBO признали ошибку, этот кадр было решено отредактировать.

Между тем скандал вокруг появления стакана Starbucks в сериале послужил бесплатной рекламой для всемирно популярной сети кофеен. По словам главы маркетинговой компании Hollywood Branded Стейси Джонс, специально проведенный мониторинг показал, что всего за 48 часов Starbucks и «Игра престолов» были упомянуты в СМИ и соцсетях 193 тысячи раз.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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