Тест: Выберите картинку, а мы угадаем ваш пол и возраст
- 14 мая 2019, 18:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Говорят, что возраст — это всего лишь число и гораздо важнее, на сколько лет вы сами себя ощущаете. Впрочем, как показывают тенденции последних лет, пол, данный при рождении — тоже вовсе не гендерный приговор. Предлагаем вам игру: вы выбираете 10 картинок, которые вам больше нравятся, а мы попробуем точно угадать ваш возраст и пол. Поехали!
Ну как, мы справились? Поделитесь своим результатом в комментариях, нам очень интересно! А ссылку на тест обязательно отправьте друзьям и родным, пусть тоже повеселятся!
Войти через социальные сети: