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Тест: Выберите картинку, а мы угадаем ваш пол и возраст

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  • 14 мая 2019, 18:05
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Говорят, что возраст — это всего лишь число и гораздо важнее, на сколько лет вы сами себя ощущаете. Впрочем, как показывают тенденции последних лет, пол, данный при рождении — тоже вовсе не гендерный приговор. Предлагаем вам игру: вы выбираете 10 картинок, которые вам больше нравятся, а мы попробуем точно угадать ваш возраст и пол. Поехали!

Ну как, мы справились? Поделитесь своим результатом в комментариях, нам очень интересно! А ссылку на тест обязательно отправьте друзьям и родным, пусть тоже повеселятся!

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