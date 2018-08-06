Тест: Сможем ли мы угадать ваш реальный возраст?
- 28 января 2019, 13:48
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Возраст — всего лишь число в паспорте. И гораздо важнее этих цифр — на сколько лет вы сами себя ощущаете. Ведь главное, ребята, сердцем не стареть! Давайте поиграем: вы ответите на несколько простых вопросов, а мы попробуем угадать ваш реальный возраст. Не принимайте тест близко к сердцу, он только развлечения ради.
Поделитесь результатом в комментариях, а тест отправьте своим друзьям и близким!
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