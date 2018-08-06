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Лазареву понадобилась помощь врачей за два дня до выступления

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», вынужден был обратиться за помощью к врачам за два дня до своего выступления.

Как сообщает kp.ru, несколько дней назад он почувствовал боли в шее. Артист предполагает, что его «продуло где-то под кондиционером».

«Но тем не менее я надеюсь, что отпустит к моменту, когда нужно будет выходить на сцену», — рассказал Лазарев изданию.

По его словам, ему делают массаж и все необходимое, чтобы как-то облегчить его состояние.

Однако журналисты kp.ru признались, что после разговора с ними артисту стало хуже. Выяснилось, что утром 14 мая Лазарев не мог даже поднять голову с подушки из-за защемления и был вынужден поехать в больницу.

Израильские медики провели певцу сеанс иглоукалывания и заверили, что к 16 мая, когда Лазареву предстоит выйти на сцену в полуфинале конкурса, он должен быть в норме.

Ранее артист рассказал, почему во второй раз решил участвовать в «Евровидении». Как известно, в 2016 году на конкурсе в Стокгольме он вошел в тройку победителей.

Конкурс «Евровидение-2019» стартовал в Тель-Авиве накануне. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

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Полиция досматривает людей около места строительства храма в Екатеринбурге

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© youtube.com

Полицейские начали досматривать посетителей сквера у Свердловского академического театра драмы, где планируется строительство храма Святой Екатерины. Об этом в четверг сообщает URA.RU.

«Встали на выходах на (улицу — прим. „Ридуса“) Бориса Ельцина, устроили досмотр на входе. Люди в толпе боятся проходить контроль, говорят, что если что-то произойдет, то они не смогут убежать», — передает с места событий корреспондент издания.

В Сети уже появились первые видео процедуры досмотра, организованной правоохранителями.

Напомним, ранее сообщалась, что территорию планируемой стройки, где на этой неделе проходили акции протеста горожан, выступающих против строительства храма, обнесли вторым дополнительным забором.

Сегодня же стали известны результаты исследования общественного мнения, проведенного фондом «Социум». Так, по данным организации, более половины респондентов (52%) высказались против строительства храма на этом месте. Поддержать проект готовы лишь 28% местных жителей.

Чуть ранее по поводу екатеринбургских событий высказался диакон Андрей Кураев, сообщивший о планируемом возведении сразу нескольких многоэтажных зданий вблизи территории, отведенной под храм.

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