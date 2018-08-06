Лазареву понадобилась помощь врачей за два дня до выступления

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на «Евровидении-2019», вынужден был обратиться за помощью к врачам за два дня до своего выступления.

Как сообщает kp.ru, несколько дней назад он почувствовал боли в шее. Артист предполагает, что его «продуло где-то под кондиционером».

«Но тем не менее я надеюсь, что отпустит к моменту, когда нужно будет выходить на сцену», — рассказал Лазарев изданию.

По его словам, ему делают массаж и все необходимое, чтобы как-то облегчить его состояние.

Однако журналисты kp.ru признались, что после разговора с ними артисту стало хуже. Выяснилось, что утром 14 мая Лазарев не мог даже поднять голову с подушки из-за защемления и был вынужден поехать в больницу.

Израильские медики провели певцу сеанс иглоукалывания и заверили, что к 16 мая, когда Лазареву предстоит выйти на сцену в полуфинале конкурса, он должен быть в норме.

Ранее артист рассказал, почему во второй раз решил участвовать в «Евровидении». Как известно, в 2016 году на конкурсе в Стокгольме он вошел в тройку победителей.

Конкурс «Евровидение-2019» стартовал в Тель-Авиве накануне. Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая.

