В Тель-Авиве официально открылось «Евровидение-2019»

В Тель-Авиве стартовал международный музыкальный конкурс «Евровидение-2019», сообщает израильская корпорация общественного вещания Kan, ответственная за проведение мероприятия.

Официальное открытие смотра произошло с традиционной церемонии с участием 41 национальной делегации, которые прошли по «оранжевой дорожке» на площади у театра Габима в центре города.

Полуфиналы «Евровидения-2019» состоятся 14 и 16 мая, финал — 18 мая. Россию на международном конкурсе представляет певец Сергей Лазарев с песней Scream. Он выступит во втором полуфинале под номером 13.

Сегодня в южной части набережной Тель-Авива в парке Чарльза Клора открылась «Деревня «Евровидения».

На территории в 6 гектаров разместились фан-зона с четырьмя огромными экранами для трансляции выступлений, бар длиной 100 метров и 85 гастрономических палаток.

На время проведения конкурса в Тель-Авиве предприняты повышенные меры безопасности. В течение недели город будут патрулировать 20 тысяч полицейских

На все мероприятия «Евровидения» запрещен вход с оружием, а на концерты и в фан-зону не буду пускать на велосипедах с электрическим приводом, сообщает Девятый канал израильского телевидения.