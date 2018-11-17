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После падения в реку с моста на Алтае утонул 4-летний мальчик

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© pixabay.com

В реке Каменка в селе Залесово Алтайского края было обнаружено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Следствием установлено, что ребенок находился на мостике через реку Каменка вместе с другими детьми и кидал в воду камни. Внезапно поскользнувшись, он упал в реку, говорится в сообщении.

В настоящее время проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Во избежание подобных трагедий в дальнейшем местных жителей призвали более внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, а также проводить беседы с несовершеннолетними о правилах поведения вблизи водоемов.

Ранее сообщалось, что гражданка КНР утонула в Неве, упав в реку во время фотосессии.

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