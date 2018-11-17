После падения в реку с моста на Алтае утонул 4-летний мальчик
- 13 мая 2019, 17:46
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В реке Каменка в селе Залесово Алтайского края было обнаружено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
Следствием установлено, что ребенок находился на мостике через реку Каменка вместе с другими детьми и кидал в воду камни. Внезапно поскользнувшись, он упал в реку, говорится в сообщении.
В настоящее время проводится доследственная проверка и устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Во избежание подобных трагедий в дальнейшем местных жителей призвали более внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, а также проводить беседы с несовершеннолетними о правилах поведения вблизи водоемов.
Ранее сообщалось, что гражданка КНР утонула в Неве, упав в реку во время фотосессии.
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