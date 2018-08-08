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В Югре у депутатов обнаружили поддельные дипломы о высшем образовании

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© заседание Думы города Пыть-Яха

У двух депутатов Думы города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа обнаружены поддельные дипломы о высшем образовании.

Парламентарии занимали управленческие должности в муниципальных организациях.

Согласно информации на сайте администрации города, Марсел Тимганов руководит горнолыжной базой «Северное сияние» с весны 2017 года, а Дмитрий Авдеенко занимает замдиректора по развитию производства муниципального управления городского хозяйства (УГХ), оба они избирались в местную думу три последних созыва.

Прокуратура Югры по итогам проверки внесла представления на имя главы города Александра Морозова и директора УГХ, после рассмотрения которых Тимганов и Авдеенко были уволены, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщал «Ридус», на прошлой неделе председатель городской думы Пыть-Яха Олег Шевченко выписал себе, своему заместителю и ряду других депутатов премии в размере 400 рублей, что вызвало возмущение у общественников города.

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