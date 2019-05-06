Депутаты в Югре выписали себе премии в 400 тысяч рублей

В городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа председатель думы Олег Шевченко выписал себе, своему заместителю и ряду других депутатов премии в размере 400 рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на председателя городского общественного совета Владислава Пучинкина.

Он считает, что руководство городской думы должно отказаться от таких премий и передать деньги ветеранам Великой Отечественной войны.

«За какие такие заслуги? Я считаю, что эти деньги нужно передать ветеранам на 9 Мая», — заявил Пучинкин.

По его словам, общественники не могут добиться публичного отчета о работе руководства думы за последние два года.

Кроме того, на последних депутатских комиссиях обсуждался вопрос об упразднении в думе Пыть-Яха должностей спикера и вице-спикера на освобожденной основе.

«Их содержание обходится бюджету Пыть-Яха около восьми миллионов рублей. Считаю, что эти деньги можно было потратить с большей эффективностью для горожан», — рассказал агентству общественник.

Председатель городской думы не ответил на звонок корреспондента агентства, а его заместитель заявил, что не готов комментировать ситуацию с начисленной ему премией. В то же время он высказался относительно своей зарплаты.

«Есть много юридических нюансов. Сейчас дума Пыть-Яха представляет собой казенное учреждение. Кто в таком случае будет им руководить, если председатель и его заместитель не будут получать денежное вознаграждение за свою работу?» — заявил вице-спикер городской думы.